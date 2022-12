Chiara Nasti ha risposto alle domande dei fan in merito alla gravidanza, al parto e alla sua recente maternità.

A poche settimane dalla nascita di suo figlio Thiago Chiara Nasti sembra essere in splendida forma e lei stessa ha confessato di volere presto un altro figlio. L’influencer, attraverso le sue stories via social, ha anche precisato che lei e Mattia Zaccagni penseranno ad avere un secondo bambino dopo il loro matrimonio (che dovrebbe svolgersi durante l’estate del 2023). “Ci sposeremo prima perché voglio godermi tutto appieno. Poi assolutamente sì!”.

Chiara Nasti: il desiderio di un altro figlio

Chiara Nasti è più felice che mai insieme al piccolo Thiago e in tanti, tra i suoi fan, le hanno fatto i complimenti per la sua splendida forma. Il piccolo è nato mediante un cesareo d’urgenza e Chiara Nasti ha dichiarato che oggi tutto ciò che conta per lei sarebbe solo il benessere del bambino.

L’influencer si è già attirata contro numerose critiche per via dei completini griffati del piccolo Thiago e per i servizi fotografici a cui lo ha sottoposto pochi giorni dopo la nascita. Chiara Nasti, attraverso le sue stories, ha replicato: “So che mamma sono quindi nulla mi tocca, poi quello che conta è solo la mia famiglia ed il resto (come dico sempre) il nulla mischiato col niente.”

