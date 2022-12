Pamela Prati sarebbe stata esclusa da alcuni programmi tv a causa di un veto da lei imposto sul caso Mark Caltagirone.

Nonostante la partecipazione al GF Vip sia servita a “riabilitarla” quantomeno agli occhi del pubblico, lo stesso non sembra valere per i programmi tv: alcune ospitate e interviste di Pamela Prati – secondo ThePipolGossip – sarebbero state infatti annullate. La showgirl avrebbe infatti imposto che non le venissero fatte domande sul caso Mark Caltagirone e inoltre avrebbe preteso che il suo avvocato fosse sempre con lei negli studi tv.

Pamela Prati ha partecipato al GF Vip 7 e continua a recarsi nello studio televisivo come gli altri ex concorrenti eliminati al televoto.

Nonostante la partecipazione al programma sia servita almeno in parte a riabilitarla agli occhi del pubblico (nonostante in molti continuino a non crederle in merito al caso Caltagirone), l’ex Stella del Bagaglino si sarebbe vista annullare molte ospitate in altri programmi tv. Sembra infatti che alcuni dei più famosi show televisivi non abbiano accettato il veto imposto dalla stessa Prati, ossia quello di non farle domande in merito al caso del fidanzato fantasma. Sarà vero? Sulla questione non vi sono conferme e lei ha preferito non commentare il rumor in circolazione.

