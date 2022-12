Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati a scagliare alcune frecciatine infuocate contro Antonino Spinalbese, attuale concorrente del GF Vip.

Dopo che nei giorni scorsi avevano manifestato il loro disappunto per alcune affermazioni fatte da Antonino Spinalbese al GF Vip, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati a parlare dell’ex cognato a Casa Chi, e non hanno mancato di scagliare contro di lui alcune frecciatine infuocate. “Antonino ha detto che non si vuole fidanzare con nessuno, che l’amore della sua vita è sua figlia. Così ho sentito dire”, ha detto Cecilia, mentre Ignazio ha aggiunto: “Poi ho sentito dire però che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro, mi sembra di aver capito. O sbaglio?”.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Cecilia e Ignazio: le parole su Antonino al GF Vip

Moser in particolare ha fatto del sarcasmo sui flirt avuti da Antonino all’interno della casa (ben 3) e sulla notte di passione da lui trascorsa con Oriana Marzoli. Moser ha affermato anche di credere solamente “a tratti” che tra lui e Oriana possa sbocciare qualcosa, mentre ha aggiunto che con Ginevra Lamborghini qualcosa potrebbe accadere “dopo la fine del programma”. In tanti si chiedono se le cose andranno davvero così e se le bufere contro l’ex fidanzato di Belen si placheranno.

