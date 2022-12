Dopo le bugie e lo scandalo da cui è stata travolta, Julia Elle si è sfogata per le minacce ricevute via social.

Julia Elle è stata abbandonata da centinaia di fan a seguito delle confessioni fatte dal suo ex, Paolo Paone, e confermate dalla stessa influencer (in merito ai padri dei suoi figli).

Nei giorni scorsi Julia Elle si è presa del tempo per riflettere lontana dai social e, nelle scorse ore, ha scritto un lungo sfogo scagliandosi contro le minacce e le campagne d’odio che si sarebbero scatenate contro di lei. “Sono stanca, stanca di leggere di persone che insinuano che mio padre è ancora vivo, che scrivono ai miei amici di lasciarmi da sola, alle persone con cui lavoro di smettere di collaborare con la mia azienda, a mio marito di lasciarmi. Di leggere di persone che scrivono che sperano che io muoia, che soffra, che mi ammazzi. Perché oggi tocca a me, ma qualcuno finisce per ammazzarsi davvero”, ha scritto in un post condiviso via social.

Julia Elle: le minacce

Quanto svelato da Paolo Paone sul conto della sua ex, Julia Elle, ha fatto perdere la credibilità social all’influencer che, nei giorni scorsi, si è vista abbandonare da numerosi sponsor e fan. In queste ore la stessa Julia si è lasciata andare ad un duro sfogo via social con cui ha voluto scagliarsi contro la campagna d’odio nei suoi confronti, affermando che simili vicende potrebbero rivelarsi pericolose per chi, come lei, si trovi nella stessa situazione.

Al temine del suo messaggio, l’influencer si è scusata scrivendo: “Vi chiedo scusa, ho sbagliato, se tornassi indietro direi “dei padre dei miei figli non parleà mai”. Questo però non vale la condanna mediatica che è stata creata ad arte per strumentalizzarmi e distruggermi”.

