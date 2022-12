L’influencer Vittoria Deganello sta affrontando da sola la sua prima gravidanza e sui social si è sfogata con i fan.

Vittoria Deganello aspetta la sua prima figlia e il padre della bambina (che sarebbe il calciatore Alessando Murgia, anche se non ha mai commentato la vicenda) a suo dire sarebbe sparito dopo avergli dato la notizia della gravidanza. Nelle ultime ore Vittoria si è sfogata con i fan perché, dalla clinica in cui farà la sua prossima ecografia, gli avrebbero chiesto se il padre della bambina sarebbe venuto alla visita insieme a lei.

“Settimana prossima ho la morfologica. Stamattina mi chiamano chiedendomi se il giorno della visita verrò da sola o accompagnata dal padre della bambina”, ha detto nelle sue storie Vittoria riferendosi alla clinica che, tra le alte cose, le avrebbe comunicato come, in assenza del padre della bambina, non potrà essere accompagnata da nessun altro. “Era una cosa emozionante e importante che ci tenevo a condividere con un mio familiare. L’ho trovata una cosa poco sensibile e poco umana, soprattutto in una situazione del genere”, ha detto.

Vittoria Deganello: lo sfogo via social

Vittoria Deganello sta affrontando da sola gioie e dolori legate al periodo della sua gravidanza e lei stessa ha svelato ai fan che il padre di sua figlia sarebbe sparito dalla circolazione dopo che lei gli avrebbe comunicato la gravidanza.

L’ex volto di Uomini e donne può comunque contare sull’appoggio dei familiari e infatti avrebbe voluto che almeno uno di loro venisse con lei durante la morfologica, a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. La clinica le ha però comunicato che, in assenza del padre della bambina, nessun altro potrà accompagnarla. In tanti sui social si sono schierati dalla parte di Vittoria e le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore.

