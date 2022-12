Stefano De Martino ha fatto una confessione sulle sue nozze con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago.

Stefano De Martino aveva appena 24 anni quando convolò a nozze con la showgirl argentina Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago. I due si sono separati ufficialmente nel 2017 ma poi, dopo alcuni tira e molla, sono tornati insieme nel 2022. A Bar Stella il conduttore ha ammesso che forse era fin troppo giovane all’epoca della sue nozze con la showgirl. “Mi sono sposato giovane, forse anche troppo”, ha detto Stefano senza però apparire pentito della sua decisione.

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, o almeno questo sembra essere il caso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due hanno vissuto un’importante storia d’amore coronata dall’arrivo del figlio Santiago. Poi, nel 2013, si sono sposati in pompa magna e appena 4 anni dopo avevano annunciato il loro addio.

A seguire la showgirl ha frequentato altri partner ma nel 2022 è tornata insieme al conduttore, che l’ha voluta di nuovo al suo fianco nonostante stavolta, insieme a lei, fosse presente anche la piccola Luna Marì (la figlia che Belen ha avuto insieme a Antonino Spinalbese). La stessa showgirl ha recentemente ribadito la sua ammirazione verso il ballerino e in tanti si chiedono se i due, per sancire di nuovo la loro unione, si sposeranno per la seconda volta.

