Da Dubai all’Albania, Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano ad essere avvistati in alcune delle location blindate più famose del mondo.

Dopo essere usciti allo scoperto a Roma, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati prima a Dubai, poi a Durazzo e infine a Tirana. In molti si sono chiesti come mai la nuova coppia viaggi così spesso e, stando a quanto riporta Oggi, molti dei viaggi dell’ex calciatore in Albania sarebbero legati a dei presunti interessi di tipo economico e professionale. “Diventato testimonial di una popolare azienda di arredamento, starebbe curando progetti di collaborazione con la Federcalcio locale”, si legge sul settimanale.

Francesco Totti

Francesco Totti e Noemi: i viaggi all’estero

La routine casalinga nella sua amata Roma non sembra essere tra i programmi di Francesco Totti: l’ex calciatore ha affittato un prestigioso attico a Roma Nord insieme alla sua nuova compagna e, a seguire, è stato avvistato insieme a lei negli Emirati Arabi e in Albania. Anche la sua ex moglie non sembra essere da meno: nelle ultime per infatti Ilary Blasi è stata paparazzata a Zurigo, dove avrebbe trascorso una notte di passione con l’imprenditore tedesco di nome Bastian. In tanti sono in attesa di saperne di più sulle nuove vite dei due vip che però, per ora, non sembrano intenzionati a parlare della loro separazione.

