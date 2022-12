Alba Parietti ha confessato di essere dimagrita di ben 7 kg grazie alla sua storia d’amore con Fabio Adami.

L’amore fa miracoli, o almeno a sostenerlo è Alba Parietti che, grazie alla sua storia con Fabio Adami, sembra essere rinata. La showgirl ha confessato a Nuovo di aver perso ben 7 chili da quando ha iniziato a frequentare il manager di Poste Italiane.

“Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due. Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”, ha ammesso.

Alba Parietti

Alba Parietti dimagrita: i motivi

Alba Parietti è partita in quarta nella sua storia d’amor con Fabio Adami e, appena pochi mesi dopo l’inizio della loro liaison, ha deciso di andare a vivere insieme a lui. La conduttrice ha ammesso di essere più innamorata che mai e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa le riserverà questa nuova ed importante storia d’amore. I due si sono conosciuti durante un viaggio in treno e avrebbero compreso subito che tra loro sarebbe successo qualcosa di speciale.

“Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati”, ha confessato a F la madre di Francesco Oppini.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG