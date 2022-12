Isabella Ricci, storica rivale di Gemma Galgani, è tornata a scagliare una frecciatina contro la dama torinese.

Dopo aver detto addio al dating show di Maria De Filippi Isabella Ricci non sembra aver deposto l’ascia di guerra nei confronti della sua ex rivela, Gemma Galgani, a cui nelle ultime ore ha scagliato una frecciatina conto di lei attraverso il settimanale Nuovo. “Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri, così può ottimizzare il tempo che passa tra Torino e Roma”, ha dichiarato Isabella.

Isabella Ricci: la frecciatina a Gemma Galgani

Isabella Ricci ha finalmente trovato l’amore accanto a Fabio Mantovani e la loro storia sembra procedere a gonfie vele.

Al contrario la vita sentimentale di Gemma non sembra ancora aver trovato un epilogo e infatti la dama torinese continua a cercare – senza successo – il vero amore a Uomini e Donne. Isabella non ha mancato di scagliarle una frecciatina infuocata e in tanti si chiedono se Gemma replicherà mai alle parole della sua ex rivale, che oggi è riuscita a trovare la felicità anche al di fuori del dating show. Sulla questione la dama torinese non si è espressa e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più.

