Ora che lei e Marco Bellavia sono entrambi fuori dal GF Vip, Pamela Prati è tornata parlare dei suoi sentimenti.

Marco Bellavia si è avvicinato a Pamela Prati nella casa del GF Vip e, ora che entrambi sono usciti dal reality show, a quanto pare, starebbero approfondendo la loro conoscenza. La stessa ex Stella del Bagaglino ha ammesso che non le dispiacerebbe se in futuro nascesse qualcosa di più tra lei e l’ex volto di Bim Bum Bam:

“Stiamo cercando di conoscerci meglio. In maniera sana, pulita, pura. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato. Ora staremo a vedere. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni”, ha confessato a Chi.

Pamela Prati: i sentimenti per Marco Bellavia

Pamela Prati ha svelato alcuni retroscena sul conto di Marco Bellavia con cui, a quanto pare, sarebbe intenzionata ad approfondire la conoscenza prima di poter finalmente sbilanciarsi in merito a una possibile liaison. L’ex conduttore non ha nascosto di provare qualcosa per la showgirl e i due si sarebbero rivisti dopo la loro partecipazione al programma. Bellavia ha anche fatto un augurio speciale a Pamela Prati per il suo compleanno, e a Chi la showgirl ha confessato:

“L’importante è esserci sempre l’uno per l’altra. Io mi auguro possa nascere qualcosa di speciale, ma magari nascerà in un altro modo. In fondo, chi può dirlo? Vorrei fermare il tempo. Mai come in questo momento è tutto così perfetto. Mi sento come un diamante che è tornato a brillare”. Tra i due sboccerà davvero qualcosa più di una semplice amicizia?

