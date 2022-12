Ludovica Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo esser stata in ospedale e dopo che anche sua figlia ha iniziato a stare male.

In tanti sono preoccupati per le condizioni di salute di Ludovica Valli che, incinta del suo secondo figlio, nelle scorse ore è stata ricoverata temporaneamente a Dubai. L’influencer ha raccontato ai fan che avrebbe avuto difficoltà a respirare e, nelle ultime ore, ha fatto sapere che anche sua figlia Anastasia avrebbe i suoi stessi sintomi.

“Anche Anastasia sta molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore folle alla gola. Non vi dico che strazio vederla così. Piangevo insieme a lei ieri. Mi sono sentita così impotente, inutile. Non vi nego sia un po’ difficile, io stando male da giorni, sono esausta”, ha scritto nelle sue stories.

Ludovica Valli

Ludovica Valli: la figlia sta male

In tanti sono in trepidante attesa di avere notizie da parte di Ludovica Valli e di sua figlia Anastasia che, nelle scorse ore, hanno manifestato gli stessi strani e violenti sintomi. L’influencer è incinta del suo secondo figlio e quindi in ospedale non le è stato fatto altro che una flebo. Poche ore più tardi, come lei, anche sua figlia Anastasia ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi. Le due sono da poco rientrate in Italia e sono seguite entrambe dal proprio medico e pediatra. I fan hanno inviato i loro messaggi di sostegno e di calore a Ludovica Valli e sperano di avere presto notizie sulle sue condizioni e su quelle di Anastasia.

