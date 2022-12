Bianca Atzei ha svelato via social quale sarà il nome del primo figlio avuto insieme a Stefano Corti e che nascerà tra alcune settimane.

Dopo aver annunciato con gioia la sua gravidanza Bianca Atzei ha svelato via social quale sarà il nome del suo primo bambino, Noa Alexander. La scelta della cantante e del suo compagno ha fatto discutere i fan dei social e tra chi ha ironizzato sul nome vi è anche il regista Leonardo Pieraccioni, che tra i commenti ha scritto: “Per forza con sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto!”.

Bianca Atzei: il nome del figlio

Tra poche settimane Bianca Atzei e Stefano Corti potranno finalmente tenere tra le braccia il loro primo bambino, che hanno deciso di chiamare Noa Alexander. La cantante ha svelato il nome del piccolo con un tenero post via social a lui dedicato: “Noa Alexander: in otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti”, ha scritto.

In passato Bianca Atzei non ha fatto segreto di aver subito alcuni aborti spontanei e di aver vissuto numerosi drammi prima di riuscire finalmente a restare di nuovo incinta.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG