Ida Platano e Alessandro Vicinanza saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo ma la questione ha sollevato un polverone in rete.

A poche settimane dalla loro decisione di lasciare insieme Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza saranno ospiti a Verissimo sabato 4 dicembre. La partecipazione dei due al programma tv è stata annunciata dai canali social della trasmissione che, per questo, è stata travolta dalle critiche. “Di solito ospitate i Vip”, si legge in uno dei commenti in rete, e ancora: “Ormai si marcia sul nulla in TV. La Toffanin potrebbe fare interviste che arricchiscano il telespettatore, non che gettino ancora più nel ridicolo persone non in grado di andare oltre quello che dimostrano”.

Ida Platano e Alessandro a Verissimo

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrano essere più felici che mai ora che stanno vivendo la loro storia d’amore lontani dalle telecamere e, il prossimo 4 dicembre, i due potranno svelare qualcosa in più sulla loro liaison a Verissimo.

In tanti sui social non hanno apprezzato la decisione del programma di ospitare i due volti tv su cui, grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne, si sa praticamente tutto. Nonostante questo i fan di Ida sono curiosi di sapere come vanno le cose tra lei e Alessandro e in tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG