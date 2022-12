Filippa Lagerback ha svelato per la prima volta i retroscena sul suo rapporto con il corpo e con il tempo che passa.

Oggi Filippa Lagerback è considerata una delle donne più affascinanti del piccolo schermo e, con la sua bellezza acqua e sapone, ha conquistato il pubblico italiano. La moglie di Daniele Bossari ha confessato che, in passato, i suoi agenti le avrebbero consigliato di sottoporsi a qualche ritocco di chirurgia plastica, che però lei avrebbe rifiutato.

“Buffo pensare che il destino mi abbia portato a fare la modella per tanti anni, prima di approdare alla Tv, dove l’aspetto conta eccome. I miei agenti negli anni hanno “consigliato” interventi chirurgici: “Dovresti rifarti il naso che fa ombra nelle foto” a “Con un seno più grande potresti fare un calendario”, ma sono sempre andata contro questi “preziosi consigli” con le parole della mamma ben chiare in testa”, ha confessato via social.

Filippa Lagerback

Filippa Lagerback e la chirurgia plastica

Filippa Lagerback ha deciso di non cedere alla chirurgia plastica e lei stessa ha confessato di voler accettare il tempo che passa e i cambiamenti che esso potrebbe recare al suo aspetto estetico. La presentatrice oggi sembra essere più felice che mai e ha affermato di prendersi cura del suo aspetto senza cedere al bisturi:

“Invece mi curo, il giusto, con creme e trattamenti che non gonfiano, non cambiano, non paralizzano né alterano il mio volto o la mia essenza. Vorrei invecchiare riconoscendomi, apprezzando il mio volto che cambia con gli anni“, ha scritto sui social la moglie di Daniele Bossari, facendo il pieno di like da parte dei fan.

