Stefano De Martino è stato intervistato da alcuni giovani di un liceo e ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita sotto le lenzuola.

Nel corso del programma Conferenza Stampa di RaiPlay, Stefano De Martino è stato intervistato da alcuni ragazzi di un liceo romano, che non hanno mancato di sottoporgli domande scomode e piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola. Il conduttore e noto volto tv ha svelato di aver perso la verginità a 14 anni, ha confessato alcune delle preferenze sotto le lenzuola e per finire ha dichiarato di aver sposato la donna con cui ha la migliore intimità, ossia Belen. “La donna con cui è meglio l’intimità è quella che ho sposato e l’ho sposata soprattutto per questo”, ha confessato il ballerino.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Stefano De Martino e la vita intima con Belen

Stefano De Martino è tornato insieme a Belen Rodriguez per la seconda volta dopo la loro separazione e oggi i due sembrano aver trovato la loro antica complicità.

Nel corso della sua intervista al programma Conferenza Stampa, Stefano non ha risparmiato dettagli sulle sue preferenze sotto le lenzuola. “Tette o c*lo?”, ha chiesto uno dei presenti al ballerino, che ha risposto divertito: “C*lo tutta la vita”. Per finire Stefano ha anche aggiunto: “Praticavo il salto della quaglia. Ma non si fa, è pericolosissimo. Oggi voi giovani siete molto più informati e sapete che vi evitate anche un sacco di altre cose usandolo. Quindi oggi vi dico consumate tante scatole di preservativi”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG