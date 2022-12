Anna Carlucci, sorella di Milly Carlucci e coordinatrice dei social di Ballando con le Stelle, ha svelato alcuni retroscena sullo show.

Anna Carlucci lavora nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle e, nella sua intervista a Today, ha svelato alcuni dettagli sul popolare programma condotto da sua sorella Milly. In particolare la sorella della conduttrice ha svelato che, a differenza che in altri programmi, a Ballando con le Stelle le discussioni non sarebbero “pilotate” dagli autori e che ciascuno – giudici compresi – debba assumersi le responsabilità di quanto dice.

“Le liti tra i giudici non sono una novità, li ho sempre visti discutere e andare d’accordo. Voglio anche precisare che a differenza delle edizioni estere di Ballando con le stelle come pure del Cantante Mascherato dove la giuria viene guidata nei commenti dagli autori con un auricolare e le puntate non sono in diretta, da noi il giurato dice quello che vuole e se ne assume la responsabilità a 360 gradi”, ha rivelato.

Anna Carlucci: le liti a Ballando con le Stelle

Anna Carlucci è la coordinatrice delle pagine social di Ballando con le Stelle e da tempo lavora nel dietro le quinte del programma di sua sorella Milly. Tra le due c’è una grande complicità e la stessa Anna Carlucci ha rivelato di ritenersi fortunata nel poter stare fianco a fianco a sua sorella.

Quanto al caso Montesano a Ballando con le Stelle, ha rivelato che la Rai non avrebbe concesso all’attore di tornare all’interno del programma ma ha affermato che, a suo avviso, sarebbe opportuno concedergli il diritto di replica: “Sulla faccenda di Enrico dico che in qualsiasi contesto, ad ogni persona accusata di qualcosa, viene data la possibilità di parlare. Credo che almeno sarebbe giusto concederlo”, ha ammesso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG