Stefano De Martino ha svelato la verità sul suo rapporto con la sua celebre ex, Emma Marrone, con cui sarebbe rimasto amico.

Nel corso del programma Conferenza Stampa, Stefano De Martino ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Emma Marrone, da cui si è separato nel 2012 – tra il clamore generale – dopo essersi innamorato di Belen Rodriguez. I due, a distanza di anni, sarebbero riusciti a instaurare un rapporto amichevole e il ballerino ha svelato di considerare la cantante una persona molto importante nella sua vita:

“Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”, ha confessato.

Stefano De Martino: il rapporto con Emma Marrone

Dopo che la stessa Emma ha rivelato di avere con Stefano un buon rapporto, anche il ballerino ha confermato la questione svelando che, il tempo vissuto insieme alla cantante (che come lui all’epoca non aveva ancora raggiunto la massima celebrità) lo avrebbe segnato nel profondo. Stefano ha voluto fare pubblicamente le condoglianze a Emma quando lei, di recente, ha perso il suo adorato padre Rosario. Lei, dal canto suo, non ha mai dimostrato rancore o sentimenti di vendetta nei confronti del ballerino, che mise fine alla loro storia per sposare Belen Rodriguez (con cui sta insieme ancora oggi).

