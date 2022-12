Al GF Vip Oriana Marzoli ha confessato a Sarah Altobello di avere un ritardo e la vicenda è presto rimbalzata sui social.

Oriana Marzoli continua a far parlare di sé al GF Vip 7 dove, nelle ultime ore, ha confessato di avere un ritardo. Nelle ultime settimane l’influencer si è avvicinata sempre di più a Antonino Spinalbese, con cui ha trascorso una notte di passione proprio all’interno della Casa di Cinecittà. In tanti sui social hanno ironizzato sulle due vicende: “Adesso Antonino ha una figlia suoi e una dentro la Casa”, ha scritto un utente su Twitter, ma in molti hanno sottolineato che i tempi per una possibile gravidanza, anche se fosse, non coinciderebbero.

Oriana Marzoli: il ritardo al GF Vip

Oriana Marzoli è incinta? L’indiscrezione è presto diventata virale in rete dopo che la concorrente ha confessato a Sarah Altobello di avere un ritardo.

Ovviamente sulla questione non vi sono conferme e, secondo i fan più attenti, i tempi per una sua possibile gravidanza all’interno della Casa non coinciderebbero (visto che Oriana è all’interno del programma già da diverse settimane). Negli ultimi giorni l’influencer ha avuto un acceso scontro con Antonino Spinalbese, che ha deciso di troncare la loro liaison dopo aver trascorso con lei una notte di passione. In molti, compreso il conduttore Alfonso Signorini, hanno preso le parti di Oriana e hanno criticato l’hair stylist per il suo comportamento.

