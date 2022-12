Federico Fashion Style ha rotto il silenzio in merito alle ipotesi sulla sua seconda vita accanto a un presunto compagno.

Circa un mese fa Federico Fashion Style e la sua storica compagna, Letizia Porcu, hanno annunciato la loro separazione. A seguire sui social si è sparsa la voce che l’hair stylist fosse da tempo legato a un uomo e che il suo castello di bugie avesse portato alla rottura con la madre di sua figlia. Nelle ultime ore, intervistato da Nuovo, Federico Fashion Style ha rotto il silenzio in merito alla questione: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio“.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: la risposta sul suo orientamento

Da tempo si vocifera che Federico Fashion Style sia gay e, ora che lui e Letizia Porcu hanno annunciato il loro addio, sembra anche che l’hair stylist dei vip sia legato a un uomo (l’indiscrezione, riportata da Alessandro Rosica, non è stata confermata).

In merito alla vicenda Federico Fashion Style ha preferito tenersi sul vago e a Nuovo ha dichiarato: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento“. In tanti credono che l’hair stylist stia tenendo nascosto il suo presunto compagno per degli interessi personali ma, al momento, sulla questione non sono emerse conferme.

