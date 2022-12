Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ha confessato ai fan i problemi psicologici che l’hanno portata a rasare a zero i suoi capelli.

Da alcuni giorni Veronica Satti, figlia di Bobby Solo ed ex volto del GF Vip, si mostra sui social con i capelli rasati a zero. Alle domande dei fan in merito al perché del suo cambiamento, la figlia del cantante ha svelato di essersi rasata in un momento di crollo psicologico. Già in passato la Satti aveva parlato del suo difficile rapporto con il padre e dei suoi problemi di depressione:

“‘Perché hai dovuto tagliare i capelli?’, non ho dovuto. Circa un mese fa ho avuto un forte mental breakdown, stavo malissimo, la depressione maggiore mi stava divorando, avevo una voragine di oscurità che risucchiava anche la notizia più bella, la cosa più felice“, ha scritto via social, intimando ai fan nella sua stessa situazione di rivolgersi a degli esperti o a chi possa aiutarli.

Veronica Satti rasata a zero: i motivi

Veronica Satti non ha fatto segreto di aver vissuto momenti gravi in cui si è sentita fortemente depressa. La figlia di Bobby Solo ha rivelato che per questo si sarebbe rasata i capelli, considerando l’azione una sorta di “atto di purificazione” in un momento in cui non stava bene.

Attraverso i social la Satti ha lanciato un’importante messaggio per i fan, che ha invitato a rivolgersi agli specialisti nei loro momenti più bui. La figlia del cantante ha anche svelato di aver dato i suoi capelli a un’associazione che li userà per creare parrucche per le persone malate di cancro.

