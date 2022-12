Alessandro Vicinanza ha confessato a Verissimo di sognare presto una famiglia insieme a Ida Platano, con cui ha lasciato Uomini e Donne.

Alessandro Vicinanza sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Ida Platano e, dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, i due hanno svelato al Magazine di volere un figlio insieme. “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”, ha confessato Alessandro che, al momento, non ha ancora conosciuto il piccolo Samuele, il figlio che Ida ha avuto da una sua precedente storia d’amore.

Alessandro Vicinanza vuole un figlio

A sorpresa Alessandro Vicinanza ha confessato di voler costruire presto una famiglia con Ida Platano con cui, alcune settimane fa, ha lasciato il dating show di Maria De Filippi. I due domenica 4 dicembre saranno ospiti a Verissimo e la loro partecipazione al programma è stata travolta dalle polemiche. Nonostante questo la coppia sembrano incurante verso le critiche e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla loro storia d’amore.

Prima di incontrare Alessandro Ida è stata a lungo legata a Riccardo Guarnieri, che nel 2019 le aveva chiesto di sposarlo. Nonostante questo la relazione tra i due è stata caratterizzata da innumerevoli tira e molla e si è definitivamente conclusa all’interno del dating show.

