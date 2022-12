Cristina Scuccia, ex suora vincitrice di The Voice, ha svelato alcuni retroscena sulla sua nuova vita in Spagna.

Cristina Scuccia ha deciso di cambiare vita, dire addio agli abiti da suora e trasferirsi in Spagna. Proprio lì avrebbe trovato lavoro come cameriera e lei stessa ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni come, fortunatamente, le persone attorno a lei l’avrebbero messa a suo agio. Cristina Scuccia ha anche confessato di essere andata per la prima volta in discoteca:

“La prima volta che siamo andati a ballare c’era sempre qualcuno che controllava dove fossi perché sapevano il mio disagio in un ambiente nuovo. Ho trovato nuovi amici attraverso i quali forse ho capito che non stavo facendo niente di male. Sono come tutti loro e vado avanti. Non si può scappare dal proprio passato, che comunque mi ha reso quella che sono oggi. Ho scoperto il valore dell’amicizia, in questi anni mi ero un po’ chiusa in me stessa. E dunque rifarei tutto. Dalla vita consacrata a oggi”, ha ammesso.

Suor Cristina Scuccia

Cristina Scuccia in discoteca: la nuova vita

Cristina Scuccia ha svelato a Verissimo di aver detto addio alla vita consacrata e di essersi trasferita in Spagna. In tanti hanno criticato la scelta dell’ex suora e molti hanno bollato la sua decisione come quella di una persona decisa a ottenere sempre più popolarità.

Cristina Scuccia ha precisato che le cose non sono andate così e che anzi, i primi tempi avrebbe provato vergogna nello svelare la sua vera identità. L’ex suora avrebbe vissuto una crisi profonda nel 2020 e per questo avrebbe deciso di dire addio alla vita consacrata.

