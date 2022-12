Chiara Ferragni si è sfogata contro gli haters che hanno messo in dubbio che lei, con il suo conto in banca, si occupasse della faccende di casa.

Chiara Ferragni ha dichiarato via social di impiegare circa mezzora ogni giorno per mettere a posto il disordine creato dai suoi bambini ma sui social, in molti, non le hanno creduto. Qualcuno ha anche osservato che con il suo conto in banca sembra quantomeno incredibile che l’influencer impieghi il suo tempo a mettere a posto, e a tal proposito lei stessa ha replicato.

“Sì, faccio questo e fa molto altro, perché ogni mamma anche quelle che non hanno un lavoro d’ufficio lavorano tutto il giorno per i propri figli quindi, shut up”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: polemica per le faccende domestiche

Chiara Ferragni porta con sé la tata dei suoi figli anche quando lei e suo marito vanno al ristorante ma, contro ogni pronostico, la famosa imprenditrice digitale ha svelato che anche lei impiegherebbe “circa mezzora” a mettere a posto il disordine creato per casa dai suoi bambini. La questione ha sollevato le solite polemiche in rete e c’è chi ha fatto notare all’influencer che molte mamme comuni non avrebbero la fortuna di impiegare soltanto 30 minuti a mettere a posto e poi c’è anche chi le ha detto che la sua affermazione sembra poco credibile. L’influencer è andata su tutte le furie e ha zittito i suoi haters. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

