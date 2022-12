Ida Platano è stata ospite a Verissimo insieme ad Alessandro Vicinanza e contro di lei si è scatenata l’ennesima polemica in rete.

A Verissimo Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno raccontato come hanno trascorso queste prime settimane lontani dalle telecamere di Uomini e Donne e l’ex dama del dating show è stata interrogata in merito a quello che lei stessa aveva definito “l’amore immenso” per il suo ex, Riccardo Guarnieri. Nonostante Ida abbia ammesso di non voler rinnegare il passato in molti, tra i fan del programma, hanno dimostrato di non crederle. “Ida ma chi ti crede! Sei ancora cotta di Riccardo è palese! Non prendere in giro Alessandro che in fondo è un bravo ragazzo”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Dai, Ida ti aspettiamo a UeD a rinnegare, starnazzando tutto ciò che stai dicendo e a ricominciare i tuoi teatrini”.

Ida Platano a Verissimo: bufera in rete

Ida Platano ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza ma in molti tra i fan dello show credono che lei sia ancora innamorata del suo ex, Riccardo Guarnieri. A tal proposito Ida ha detto: “Non rinnego, però le cose non sono andate. Caratterialmente non ci siamo trovati. Una storia di 5 anni, una storia travagliata. Oggi posso dire che è passato, è stato bello viverla nel bene e nel male. La vita va avanti, ho voltato pagina. Oggi c’è Alessandro, solo lui”.

Nei giorni scorsi Alessandro ha ammesso di volere presto un figlio e in tanti si chiedono se davvero la sua storia con Ida sia destinata a durare.

