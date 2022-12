Giorgia sarà tra i big in gara a Sanremo 2023 e la stessa cantante ha svelato come avrebbe reagito suo padre, anche lui musicista.

Giorgia sarà tra i 22 big in gara a Sanremo 2023 e la stessa cantante, con ironia, ha svelato ai fan quale sarebbe stata la reazione di suo padre Giulio Todrani dopo l’annuncio ufficiale fatto da Amadeus. “Mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite? Genio”, ha scritto la cantante via social, e ancora: “A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito. Sò soddisfazioni”.

Giorgia a Sanremo 2023: il padre

Giorgia tornerà sul palco dell’Ariston e lei stessa ha svelato con ironia come la notizia sarebbe stata accolta nella famiglia.

La cantante ha uno splendido rapporto con suo padre Giulio Todrani (anche lui cantante) che l’ha introdotta ancora giovanissima al mondo musicale. A quanto pare invece il figlio che la cantante ha avuto insieme al compagno Emanuel Lo, Samuel, tiferà per Lazza durante le serate della kermesse. A quanto pare Giorgia, famosa per la sua autoironia, ha saputo prendere con filosofia la questione. In tanti non vedono l’ora di vedere di nuovo la celebre artista sul prestigioso palco dell’Ariston.

