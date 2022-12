Dopo la lite avuta nel 2019 e dopo la sua partecipazione al GF Vip, Ginevra Lamborghini avrebbe rivisto sua sorella Elettra.

Ginevra Lamborghini è tornata a parlare del suo rapporto con sua sorella Elettra, con cui ha avuto un’aspra lite nel 2019 e con cui, da allora, avrebbe smesso di parlare. Dopo la partecipazione al GF Vip l’ereditiera ha confessato che lei e sua sorella si sarebbero riviste, ma che sarebbe ancora presto per parlare di una vera e propria rappacificazione.

“È un po’ presto per parlarne ma abbiamo avuto modo, dopo la mia uscita, di riavvicinarci. Per me è come avere vinto il Grande Fratello. La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più. Ci siamo riviste, è stata una cosa veloce in famiglia”, ha confessato nella sua ultima intervista radiofonica rilasciata a Giada Di Miceli.

Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini e Elettra: i retroscena

A sorpresa Ginevra Lamborghini ha rivelato che lei e sua sorella Elettra si sarebbero viste dopo la sua partecipazione al GF Vip. La notizia ha colto tanti di sorpresa visto che, finora, le due non si rivolgevano la parola (da almeno 3 anni). Nel corso della sua ultima intervista radio Ginevra ha anche confessato come starebbero le cose tra lei e Antonino Spinalbese e ha precisato che sarebbe fidanzata. L’ereditiera ha dunque specificato che, secondo lei, non esisterebbero i presupposti per una liaison tra lei e l’ex fidanzato di Belen.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG