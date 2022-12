Clizia Incorvaia ha minacciato d’intraprendere azioni legali in difesa di sua sorella Micol, attuale concorrente del GF Vip.

Ancora una volta attraverso i social Clizia Incorvaia ha preso le difese di sua sorella Micol che, nelle ultime ore, è stata attaccata dal padre di Antonella Fiordelisi. Le due concorrenti del GF Vip sono diventate da subito rivali per via del loro rapporto con Edoardo Donnamaria. Nelle sue stories Clizia ha scritto:

“Forza Micol, e so già come finirà. Aggiungo come diceva mio nonno ‘l’ignoranza è una gran brutta bestia’”, e ancora: “Volevo poi dire una cosa molto importante. Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni.”

Clizia Incorvaia contro Stefano Fiordelisi

Clizia Incorvaia è tornata a prendere le difese di sua sorella Micol e in molti credono che abbia intrapreso azioni legali contro Stefano Fiordelisi, che in queste ore ha pubblicato un messaggio al veleno proprio contro Micol.

“Micol è frustrata perché Edo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata. Questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato). Sta pensando a un futuro con Antonella perché gli fa provare emozioni che non provava da quattro anni. Questo è quello che conta davvero! Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscetta (come Clizia fece anni fa e fu squalificata)”, ha scritto il padre di Antonella Fiordelisi, scatenando una valanga di polemiche in rete. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

