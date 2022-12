Ospite a Che Tempo Che Fa Alberto Angela ha ricordato commosso suo padre Piero, scomparso il 13 agosto scorso.

Alberto Angela è stato ospite a Che Tempo Che Fa dove, con commozione, ha parlato degli ultimi mesi di vita di suo padre Piero, il grande divulgatore scientifico e giornalista scomparso il 13 agosto scorso.

“Lui per me è stato un grande insegnamento per tutta la vita. Quello che ha dato a me e a tutti quanti lo sappiamo. Ho avuto la fortuna di averlo accanto. Mi insegnava anche senza parlare. Nell’ultima parte della sua vita mio padre non aveva voluto che si sapesse che stava male, ma gli dispiaceva che chi lo seguiva non sapesse. Diceva: ‘Vorrei dire che me ne sto andando ma che vi abbraccio tutti’”, ha confessato.

Alberto Angela

Alberto Angela commosso: il ricordo del padre

Alberto Angela non è riuscito a nascondere la sua commozione a Che Tempo Che Fa mentre parlava degli ultimi mesi di vita di suo padre Piero, che aveva scoperto da tempo di essere malato (e che, nonostante questo, ha preferito non svelarlo al suo pubblico). Il figlio del grande divulgatore scientifico ha anche svelato che presto usciranno dei lavori inediti realizzati da suo padre prima della scomparsa:

“Il 22 dicembre sarà lui a fare un regalo agli altri, ci sarà un podcast e vedrete una dozzina di suoi pezzi, 3 nuovi che ha fatto un mese prima di morire e altri presi dalla sua carriera. Il più vecchio è del 53. Vedrete un pianista, che è anche un giornalista, mio padre”, ha confessato Alberto Angela.

