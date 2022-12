Memo Remigi è stato ospite a Non è l’Arena dove è tornato a difendersi in merito al caso Morlacchi a Oggi è un altro giorno.

Memo Remigi è stato allontanato dalla Rai dopo che, a Oggi è un altro giorno, ha toccato il lato B della collega Jessica Morlacchi. In merito alla vicenda lo stesso cantante si è difeso a Non è l’Arena e ha specificato di non aver ancora avuto un chiarimento con Serena Bortone.

“Ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata”, ha affermato, e ancora: “Non riesco a capire questo atteggiamento, sono stato con lei due anni tra gli affetti stabili e nemmeno una chiamata. Io ho sentito solo i vertici Rai. Ho fatto una grande fesseria, però potevano chiamarmi e dirmi: ‘Guarda, hai fatto questo e questo e dobbiamo prendere provvedimenti’. Potevano sentire la mia versione.”

Memo Remigi

Memo Remigi contro Serena Bortone

Ancora una volta Memo Remigi è tornato a spiegare la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, dove ha toccato il lato B della collega Jessica Morlacchi credendo di non essere inquadrato dalle telecamere. Il suo gesto è stato fortemente condannato dal pubblico e dai membri del cast del programma e finora il cantante non ha avuto alcun chiarimento con la stessa Morlacchi o con Serena Bortone.

“Mi fa un effetto strano. Ho fatto questo gesto stupido… Lavoriamo insieme da un paio d’anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente…Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica”, ha confessato Remigi al salotto tv di Massimo Giletti aggiungendo anche che, in seguito a quanto accaduto, ci sarebbero state ripercussioni anche per i membri della sua famiglia.

“Ci sono andati di mezzo anche i miei familiari, i miei nipoti sono andati a scuola e gli dicevano: ‘Ma come? Tuo nonno ha fatto questo’?“, ha dichiarato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG