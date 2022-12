Sonia Bruganelli è tornata a svelare alcuni discussi retroscena sul suo matrimonio con il conduttore Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli non ha fatto segreto di vivere in una casa separata (e adiacente) a quella di suo marito Paolo Bonolis. La conduttrice ha inoltre svelato a Nuovo che il suo segreto per un’unione felice e duratura con suo marito sarebbe quello di condurre “vite separate” anche per quanto riguarda gran parte delle loro giornate.

“Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”, ha ammesso.

Sonia Bruganelli: il matrimonio con Paolo Bonolis

Quella tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è un’unione longeva e duratura e, nonostante i due sembrino andare d’accordo, hanno entrambi rivelato di trascorrere gran parte del loro tempo in case separate. La conduttrice ha anche affermato che per lei non dormire insieme al marito rappresenterebbe un “atto di civiltà”.

In tanti hanno criticato le parole della conduttrice che, nonostante questo, sembra andare d’amore e d’accordo con suo marito. I due non hanno mai nascosto la loro reciproca ammirazione e in tanti, tra i loro fan, sono curiosi di saperne di più sul loro matrimonio.

