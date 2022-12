Michelle Hunziker ha scritto una tenera dedica a sua figlia Aurora Ramazzotti, che tra pochi mesi la renderà nonna per la prima volta.

Aurora Ramazzotti ha spento 26 candeline e in queste ore sua madre Michelle Hunziker ha scritto un tenero e commovente messaggio via social dove ha ricordato i momenti in cui anche lei è diventata una giovanissima mamma. “Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente”, ha scritto la conduttrice.

Michelle Hunziker: la dedica alla figlia

Molto presto Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno nonni per la prima volta e in queste ore la showgirl svizzera ha voluto dedicare delle dolci parole a sua figlia Aurora, che il 5 dicembre ha spento 26 candeline. Per la giovane figlia dei due vip si tratta del primo compleanno da mamma visto che, nei primi mesi del 2023, lei e Goffredo Cerza potranno finalmente tenere tra le braccia il loro piccolo.

Al momento non è dato sapere quale sarà il nome scelto per il piccolo in arrivo ma i due hanno svelato che sarà un maschio.

