Valentina Ferragni ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua rottura dallo storico fidanzato Luca Vezil.

Circa un mese fa Valentina Ferragni ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Luca Vezil, a cui è stata legata per 8 anni e con cui da tempo era andata a vivere insieme. Finora i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro separazione ma, nelle scorse ore, la sorella minore di Chiara Ferragni ha rotto il silenzio via social.

“Come ogni coppia c’erano molti alti e bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. E quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi e basta. Penso che una volta che prendi consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene, da lì già stai meglio”, ha dichiarato nelle sue stories.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, l’addio a Luca Vezil: i motivi

Valentina Ferragni ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua rottura da Luca Vezil e più volte aveva smentito le ipotesi in merito a una loro presunta crisi. Nelle scorse ore la sorella minore di Chiara Ferragni ha però ammesso che con il suo storico fidanzato ci sarebbero stati numerosi alti e bassi e, benché non abbia voluto svelare i motivi dell’addio, ha precisato che ciò che lasciavano trapelare sui social non sempre corrispondesse alla realtà. In tanti sui social sono curiosi di sapere se Luca Vezil commenterà la vicenda e se tra lui e Valentina ci saranno ulteriori sviluppi.

