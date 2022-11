La showgirl Pamela Prati ha spento 68 candeline e l’ex volto tv Marco Bellavia le ha dedicato un messaggio via social.

Pamela Prati ha festeggiato il suo compleanno e Marco Bellavia, che non ha nascosto la sua attrazione verso la showgirl, le ha dedicato un messaggio via social: “Buon compleanno Pamy… arrivo”, ha scritto l’ex volto tv, e ancora: “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere”. L’ex stella del Bagaglino ha risposto divertita: “Ti aspettiamo Bellavia”.

Marco Bellavia: il compleanno di Pamela Prati

Marco Bellavia ha dedicato un messaggio alla showgirl Pamela Prati, per cui non aveva nascosto la sua attrazione nella casa del GF Vip. In tanti tra i fan dell’ex volto tv si chiedono se tra i due sboccerà qualcosa di più che una semplice amicizia ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più.

Dopo l’esperienza di Bellavia nella casa del GF Vip Pamela Prati aveva espresso la sua solidarietà all’ex coinquilino e, durante una diretta del reality show, i due si erano scambiati un bacio appassionato. I due si erano ripromessi di vedersi una volta terminata la loro esperienza all’interno del programma e adesso i fan sono impazienti di sapere se tra loro sboccerà davvero qualcosa lontano dalle telecamere.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG