Antonino Spinalbese si è attirato contro l’ira dei social a causa di alcune affermazioni fatte sulle sue ex al GF Vip 7.

Dopo la notte di passione trascorsa con Oriana Marzoli al GF Vip Antonino Spinalbese si è confidato con Charlie Gnocchi dando “i voti” alle prestazioni avute dalle sue ex sotto le lenzuola. Le sue affermazioni hanno scatenato l’ira dei fan dei social, che lo hanno accusato di cattivo gusto. “Nove”, ha detto Antonino in merito ad Oriana, mentre Charlie gli ha risposto: “Pensavo di più”, e lui (riferendosi forse a Belen): “Sopra il nove, beh… Il dieci lo ho trovato ed è tostissimo“.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese nella bufera: i voti alle ex

Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha attirato contro di sé l’ira della rete a causa dei voti da lui dati alle sue ex e in particolare a Oriana Marzoli e a quella che in molti credono sarebbe la sua ex, Belen Rodriguez. Al momento Antonino non è a conoscenza delle polemiche sorte in rete, e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi.

Nei giorni scorsi al GF Vip Antonino si era pericolosamente avvicinato a Oriana Marzoli ma poi un’affermazione fatta dalla modella sul conto di sua figlia Luna Marì lo ha spinto a troncare sul nascere il loro rapporto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG