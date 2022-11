L’ex suora Cristina Scuccia si è confessata a cuore aperto a Verissimo svelando alcuni retroscena sul suo addio alla vita consacrata.

Dopo il successo ottenuto dalla sua prima intervista a Verissimo Cristina Scuccia è tornata al programma tv, dove ha svelato alcuni retroscena sul suo addio alla vita consacrata e sulla sua nuova vita. Silvia Toffanin ha chiesto all’ex suora se avesse il sogno di diventare madre e lei ha risposto: “Oddio, è un’idea un po’ nuova. Sinceramente mi fai una domanda alla quale non sono preparata, anche se un senso di maternità c’era e continua ad esserci. Se mai un giorno arriverà perché no, mi hai presa un po’ alla sprovvista perché al momento non penso all’amore figuriamoci a diventare madre. Sono in modalità step by step”.

Suor Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: il desiderio di un figlio

L’ex suora orsolina Cristina Scuccia è stata ospite a Verissimo dove, tra le altre cose, si è raccontata anche in merito al desiderio di maternità. Dopo la partecipazione a The Voice l’ex suora ha vissuto un momento di crisi che l’ha portata a dire addio alla vita consacrata e oggi lavora come cameriera in Spagna. La sua decisione di cambiare vita ha generato grande clamore in rete e in tanti si sono stupiti per il suo straordinario cambiamento non solo interiore, ma anche esteriore. Da Silvia Toffanin Cristina ha anche svelato perché ha scelto di farsi fare un piercing al naso:

“Sinceramente era una cosa che da adolescente volevo fare, solo che mia mamma mi diceva sempre: “Guarda se ti buchi il naso ti butto fuori di casa”. Quindi non l’ho mai fatto. Mi sono detta ((il giorno in cui ha deciso di farselo, ndr) che sarà mai, non fa la differenza. In quel momento mi aiutava a esprimere la mia determinazione, volevo che mi restasse un segno di questo delicatissimo cambiamento”, ha affermato.

