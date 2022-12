Salvo Veneziano si è scagliato contro il GF Vip a cui, a quanto pare, Ginevra Lamborghini farà ritorno dopo la sua squalifica.

A differenza di altri concorrenti squalificati nelle scorse edizioni, a Ginevra Lamborghini è stato concesso di tornare in studio al GF Vip e adesso addirittura di tornare per una “vacanzina” di alcuni giorni nella Casa del programma. La questione non è sfuggita all’ex concorrente Salvo Veneziano, che attraverso i social si è sfogato affermando:

“Chi mi conosce sa che ho fatto il GF in Bulgaria e seguo anche il GF italiano e dico quello che penso. Vedo che sta andando sempre a peggiorare. Negli anni precedenti hanno squalificato dei concorrenti eliminandoli proprio completamente dalla televisione. Sono stati tagliati fuori del tutto. C’era la regola che se venivi squalificato non potevi stare in studio. Invece quest’anno ci sono concorrenti che rientrano nella casa addirittura. Poi dalla prima puntata rimanevano in studio. Questa è anche una presa in giro per gli squalificati degli anni scorsi che sono stati tagliati fuori da molti programmi televisivi”.

Salvo Veneziano contro il GF Vip

Come Stefano Bettarini e Filippo Nardi anche Salvo Veneziano si è scagliato contro il GF Vip che, a differenza di quanto fatto con lui, ha ammesso il ritorno di Ginevra Lamborghini all’interno del programma. La questione sta facendo discutere il pubblico della rete e, in tanti, sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

In tanti sui social si sono scagliati contro la produzione del reality show all’annuncio del ritorno dell’ereditiera all’interno della Casa. Ginevra infatti si è resa protagonista di alcune frasi aggressive nei confronti di Marco Bellavia e a causa di queste era stata squalificata dal programma. Sui social in tanti l’hanno definita un “cattivo esempio” per il pubblico del reality show.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG