Marco Bellavia ha voluto ridimensionare quanto accaduto al GF Vip, dove in tanti hanno insinuato che soffrisse di depressione.

A Pomeriggio Cinque Marco Bellavia ha rotto il silenzio sulla sua esperienza al GF Vip e ha ridimensionato le sue crisi psicologiche che, secondo molti, sarebbero stati da imputare a una depressione. L’ex volto di Bim Bum Bam ha specificato che il problema principale per lui sarebbe stata la mancanza di sonno.

“Ho dormito poco negli ultimi quattro giorni che sono stato nella Casa e non riuscivo più a ragionare, come se fossi ubriaco. Il non dormire mi ha scatenato queste cose allucinanti, quasi crisi incomprensibili. (…) È molto peggio della depressione. La depressione dura del tempo, io ho avuto una cosa molto forte in quei giorni“, ha affermato.

Marco Bellavia

Marco Bellavia e la mancanza di sonno al GF Vip

A sorpresa Marco Bellavia ha deciso di smentire e ridimensionare ciò che finora è stato detto sui motivi che lo avrebbero condotto a dire addio al GF Vip. L’ex conduttore tv, che nel frattempo avrebbe consultato uno psicologo, ha fatto sapere che le sue crisi di pianto nella Casa più spiata d’Italia sarebbero state causate soprattutto dalla sua mancanza di sonno. Bellavia ha anche specificato che oggi si sentirebbe bene e che la vicenda per lui sarebbe ormai acqua passata.

Nei giorni scorsi l’ex gieffino ha inviato un messaggio speciale a Pamela Prati in occasione del suo compleanno e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due prima o poi sboccerà qualcosa.

