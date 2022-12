Tommaso Zorzi ha svelato ai fan di essersi sottoposto al test per l’HIV e ha replicato contro un hater che l’ha preso di mira.

Nella giornata internazionale della lotta contro l’HIV, Tommaso Zorzi ha svelato ai fan di essersi sottoposto al test per la malattia e li ha invitati a fare lo stesso. Un hater ha quindi colto l’occasione per accusare l’influencer di avere “rapporti occasionali” e lui ha replicato affermando nelle sue stories: “Faccio il test perché tengo alla mia salute e a quella degli altri”, e ancora: “Basta un rapporto per diventare sieropositivi, non è che uno deve farlo 100 volte e alla 100esima lo diventi.”

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi: il test per l’HIV

Tommaso Zorzi ha deciso di usare i social per fare un po’ d’informazione sull’HIV nella giornata internazionale dedicata alla lotta contro la malattia e, a causa di quanto da lui affermato, è stato preso di mira dagli haters. L’influencer li ha rimessi al loro posto spiegando meglio alcuni dettagli sulla malattia e ha invitato i suoi fan a informarsi e a fare prevenzione.

In tanti hanno lodato l’influencer per ciò che ha detto e in molti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata visto che, da alcuni mesi, si vocifera che Tommaso Zorzi abbia messo fine alla sua storia con Tommaso Stanzani.

