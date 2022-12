Alfonso Signorini è stato assente al matrimonio di Francesca Cipriani a cui lei stessa aveva annunciato di averlo scelto come testimone.

Nelle partecipazioni di nozze di Francesca Cipriani era scritto che Alfonso Signorini sarebbe stato suo testimone di nozze e invece, con grande stupore di tutti, il conduttore è stato il grande assente della cerimonia (e la Cipriani ha dovuto ripiegare su Giucas Casella come testimone). A Casa Chi lo stesso conduttore ha svelato i motivi per cui ha dovuto assentarsi:

“Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza”, ha ammesso.

Nessuna lite in corso tra Alfonso Signorini e Francesca Cipriani: lo stesso conduttore ha smentito le ipotesi circolate in rete specificando di essersi dovuto assentare con grande dispiacere dalle nozze della showgirl a causa di un impegno improrogabile.

Francesca Cipriani non è l’unica vip ad aver chiesto a Signorini di avere un ruolo speciale in uno dei giorni più importanti della sua vita: mesi fa anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ex volti del GF Vip, avevano chiesto al conduttore di fare da padrino di battesimo al loro bambino, Gabriele. In quel caso Signorini si era recato alla cerimonia e aveva fatto un augurio speciale alla coppia e al bambino.

