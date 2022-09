Bianca Balti ha confessato di doversi sottoporre a un delicato intervento che la costringerà ad andare in menopausa a soli 38 anni.

A causa di una mutazione genetica che renderebbe più probabile il rischio di sviluppare un tumore, Bianca Balti ha deciso di farsi operare preventivamente per farsi asportare ovaie e tube. La modella ha confessato che a causa di questo andrà in menopausa a 38 anni, una decisione difficile da accettare ma che potrebbe salvarle la vita. “L’idea di rimuovere ovaie e tube e andare in menopausa già a trentotto anni non è allettante, ma voglio assicurarmi di non avere rimpianti in futuro”, ha confessato la modella via social.

Bianca Balti

Bianca Balti in menopausa a 38 anni

Bianca Balti è una delle modelle più famose del mondo, è madre di due splendide bambine ed è considerata una sorta di musa da alcune case di moda. Nella sua vita la modella è riuscita a realizzare molti dei suoi sogni ma, in questo momento, sta andando incontro a una decisione complessa, presa dopo un’attenta riflessione e soprattutto, dopo essersi largamente informata.

La Balti si sottoporrà a un intervento (lo stesso a cui si è sottoposta Angelina Jolie) che le causerà la menopausa a soli 38 anni ma che potrebbe salvarle la vita. “Per via di una mutazione genetica che si chiama BRCA1, sono ad alto rischio di cancro ovarico, motivo per il quale mi opero preventivamente”, ha spiegato la modella nelle sue stories, e ancora: ”Mi sento privilegiata potendolo fare, ma questo non rende la mia esperienza meno utile per chi scopre di avere il mio stesso problema”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG