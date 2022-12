Sarebbe ormai tutto pronto nella nuova casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi e i due potrebbero trascorrervi insieme il loro primo Natale.

Francesco Totti è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, la donna con cui ha ritrovato la serenità dopo il suo addio a Ilary Blasi e con cui di recente ha preso una nuova casa nel quartiere di Roma Nord. L’abitazione sarebbe ormai pronta ad accogliere la nuova coppia e, stando a quanto riporta Chi, l’ex calciatore avrebbe confessato ai suoi amici di essere impaziente di concludere le pratiche di divorzio con la sua ex moglie, nonostante questo possa costargli moltissimo.

Francesco Totti: la nuova casa

Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero trascorrere il loro primo Natale come coppia ufficiale nella loro nuova casa a Roma Nord e in tanti tra i fan dell’ex calciatore sono impazienti di saperne di più.

Secondo Chi tutto scorrerebbe liscio come l’olio per lui e Noemi e anzi, di recente Totti avrebbe fatto sapere di essere impaziente di poter archiviare il suo divorzio da Ilary Blasi così da potersi godere indisturbato la sua nuova unione. L’ex Capitano della Roma e Noemi nel frattempo hanno smesso di nascondersi e, secondo i rumo in circolazione, l’ex calciatore sarebbe finalmente felice con la flower designer al suo fianco. La loro storia è destinata a durare?

