Manila Nazzaro è tornata a sfogare il suo dolore per la figlia persa nel 2020. La showgirl non è ancora riuscita a superare quel lutto.

Due anni fa Manila Nazzaro aspettava una figlia insieme a Lorenzo Amoruso ma, purtroppo, la showgirl ha avuto un aborto spontaneo. A Verissimo lei stessa è tornata a parlare di quel momento difficile e di come oggi ancora fatichi a superare il dramma attraversato con il suo compagno:

“La ferita più grande? Sicuramente la perdita della bimba mia e di Lorenzo, è stato un dolore assoluto. È un dolore diverso. Un dolore molto silenzioso e profondo, che rimane sempre. Poi col tempo accetti e capisci alcune regole della natura. Accetti tutto col tempo, però ti segna e la cosa importante è non far finta che non ci sia, che questa cicatrice non esista. Esiste, c’è ed è una parte della mia vita. Sono passati due anni, era il 25 novembre. Il 25 di ogni mese per me è un pensiero lassù. Io ci credo tantissimo che è un’anima bellissima ed è con me sempre”, ha dichiarato tra le lacrime al salotto tv di Silvia Toffanin.

Manila Nazzaro: le lacrime a Verissimo

Più volte Manila Nazzaro ha parlato in tv del dolore da lei provato quando nel 2020 subì un aborto spontaneo e, ospite a Verissimo, la showgirl è tornata ancora una volta a esprimere il suo profondo dolore per la vicenda. Manila è già madre di due figli avuti durante il suo matrimonio con Francesco Cozza e, insieme a Lorenzo Amoruso, ha sempre sognato di regalare loro un altro fratello o una sorella.

La showgirl realizzerà mai il suo desiderio? Manila ha preferito mantenere il massimo riserbo sull’argomento e in tanti si chiedono se prima o poi annuncerà l’arrivo di un altro figlio.

