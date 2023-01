Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per via di una foto in cui è ritratta in compagnia di suo figlio Thiago e con una borsa firmata.

Dopo le critiche ricevute per via delle tutine griffate fatte indossare a suo figlio e per un peluche da 600 euro regalato al bambino, Chiara Nasti è finita di nuovo al centro della bufera. Stavolta l’influencer ha fatto uno speciale augurio a suo figlio e si è mostrata via social mentre lo teneva in braccio indossando una preziosa borsa Chanel. Un utente sui social le ha scritto: “Il tuo è un bellissimo augurio ma la foto con la borsa potevi evitarla”. L’influencer ha deciso subito di replicare.

Chiara Nasti: le critiche per la borsa firmata

Chiara Nasti è finita spesso al centro della bufera per via dei suoi sfoggi di lusso e i suoi vestiti firmati. Da quando è nato suo figlio Thiago in molti sui social l’hanno accusata di utilizzare il bambino solo per ottenere visibilità, e alle critiche lei stessa ha risposto più volte. In queste ore, dopo esser stata presa di mira per le foto con la sua borsa firmata, l’influencer ha replicato:

“Ti ringrazio e capisco perfettamente che se avessi avuto una borsa di Zara in foto ero una persona migliore e non sarebbe stato assolutamente un problema, perdonami”. Le sue repliche basteranno a placare l’ira del popolo social nei suoi confronti?

