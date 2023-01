Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale per un crollo psicofisico e lei stessa ha aggiornato i suoi fan.

Paola Caruso è stata ricoverata a causa di un crollo psicofisico da lei avuto dopo lo stress subito negli ultimi mesi, ossia da quando ha scoperto che suo figlio Michele dovrà convivere con una malattia. Al momento la showgirl non ha confessato cosa abbia il suo bambino e ha parlato solamente di una non meglio precisata “disgrazia” che lo avrebbe colpito.

“Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita. E ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata“, ha confessato in queste ore attraverso le sue stories.

Paola Caruso sta attraversando ore difficili a causa di un crollo psicofisico avuto per via di suo figlio, Michele, che nei mesi scorsi ha scoperto soffrire di una grave malattia.

Al momento la showgirl si trova in ospedale e lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. Paola Caruso ha scelto di crescere suo figlio completamente da sola dopo che il suo ex compagno, Francesco Caserta, l’ha lasciata rifiutandosi di riconoscere il bambino. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro affetto e il loro calore alla showgirl e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni.

