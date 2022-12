Paola Caruso ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e su quelle del figlio Michele, che sarebbe stato vittima di un episodio molto grave.

Paola Caruso è riapparsa sui social dopo che i suoi ultimi post risalivano alla sua ultima vacanza in Egitto. L’ex Bonas ha quindi annunciato che suo figlio Michele, nato nel 2019, sarebbe stato vittima di una non meglio precisata disgrazia. La Caruso ha detto che il bambino sarebbe sottoposto a terapia e accertamenti e ha fatto sapere che al momento non potrebbe svelare ulteriori dettagli in merito alla vicenda perché sarebbero in corso azioni legali.

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”.

Paola Caruso

Paola Caruso: il dramma legato al figlio

Paola Caruso ha svelato via social la sua ansia in merito alle condizioni di suo figlio Michele, di soli tre anni, e in queste ore in tanti via social hanno manifestato la loro preoccupazione verso il bambino, che sarebbe stato vittima di un grave episodio. La showgirl al momento ha preferito non svelare nei dettagli quanto accaduto e in tanti si chiedono se e quando lo farà.

Il piccolo Michele è nato dalla relazione che Paola Caruso ha avuto con Francesco Caserta, ma l’imprenditore non ha mai riconosciuto il bambino come figlio suo.

