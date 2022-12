La cantante Anna Tatangelo avrebbe ritrovato la felicità dopo la liaison naufragata con il rapper Livio Cori.

Archiviata la dolorosa separazione da Gigi D’Alessio e dopo l’importante love story con il rapper Livio Cori, Anna Tatangelo sarebbe riuscita a ritrovare la felicità. Secondo Diva e Donna la cantante avrebbe infatti un nuovo compagno la cui identità resta al momento top secret. L’uomo avrebbe riportato un po’ di gioia nella vita privata della cantante che, negli ultimi mesi, si è trovata a fare i conti con la dolorosa scomparsa del nonno e con quella della sua adorata mamma.

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo: un nuovo amore

Il 2023 potrebbe regalare un nuovo sogno d’amore a Anna Tatangelo ch, secondo Diva e Donna, avrebbe da qualche mese al suo fianco un nuovo corteggiatore in grado di regalarle la felicità. Al momento la questione non è stata confermata dalla cantante che, dopo l’addio a Gigi D’Alessio, aveva impiegato mesi prima di parlare pubblicamente della sua vita privata e della successiva liaison con Livio Cori.

Nella vita della cantante l’unico punto fermo sembra essere suo figlio Andrea, rimasto a vivere insieme a lei dopo la sua dolorosa separazione dal padre. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più in merito alla sua vita privata ma sulla questione non resta che attendere.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG