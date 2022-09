È ufficiale la separazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori: il motivo? Hanno stili di vita troppo diversi.

Un rapporto sempre molto agitato quello tra la cantante Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. Dopo un primo tentativo di risanare la relazione turbolenta all’inizio dell’estate, ora la coppia si sarebbe lasciata ufficialmente. A rivelarlo il settimanale Chi, che rivela anche quale potrebbe essere il motivo. Alla base della rottura non ci sarebbero terzi nomi o scandali di alcun tipo, ma una visione diversa sulla vita. Percorsi inconciliabili e stili di vita troppo diversi, che quindi renderebbero alquanto improbabile un possibile riavvicinamento.

Il continuo tira e molla tra Tatangelo e Cori

Anna Tatangelo e Livio Cori avevano iniziato a frequentarsi già nel settembre del 2020, mantenendo per quasi un anno la riservatezza sul loro rapporto. I due avevano poi reso pubblica la loro relazione nell’estate 2021. Dopo qualche mese però, erano iniziati i problemi e la coppia sembrava ad un punto di rottura all’inizio dell’estate 2022, quando il rapper aveva rivelato che Anna Tatangelo era “troppo pesante”, probabilmente a causa della notorietà dell’ex compagno della donna: Gigi D’Alessio. Una crisi però velocemente superata, visto che furono poi immortalati poco dopo in vacanza insieme innamoratissimi. Ora sembrerebbe che la relazione sia arrivata davvero ad un punto di non ritorno, ma resteremo a vedere per ulteriori aggiornamenti!

