Gli scatti rubati per le strade di Milano lasciano pochi dubbi: Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto.

Le prime notizie riguardo ad una presunta relazione tra la cantante Elodie e il pilota motociclistico Andrea Iannone risalgono a quest’estate. Nel mese di agosto, infatti, i due si sono incontrati e hanno passato giorni felici in Puglia e in Costa Smeralda. In una recente intervista alla rivista Vanity Fair, la cantante 32enne, ex del rapper Marracash, aveva parlato di Iannone in questi termini: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se son rose fioriranno. È un ragazzo divertente, che mi fa ridere”.

Il pilota 33enne, ex sia di Belen Rodriguez sia di Giulia De Lellis, non aveva rilasciato dichiarazioni in merito. Ma ora sono uscite delle foto che li ritraggono abbracciati per le strade di Milano.

Le foto della coppia abbracciata a Milano

Sono state pubblicate dalla rivista settimanale Chi gli scatti rubati che ritraggono Elodie e Iannone abbracciati e complici per le strade di Milano. Il giornale scrive che il ragazzo, che vive a Lugano, avrebbe passato la notte a casa della cantante. Non sembrano esserci più dubbi quindi riguardo alla nuova coppia. La stessa cantante aveva rivelato a Vanity Fair che le piacciono i ragazzi mori con gli occhi grandi, e Andrea Iannone, in effetti, coincide perfettamente con questa descrizione!

