La secondogenita della coppia Imagine Fiordispino festeggia un mese di vita: Stash e Belmonte pubblicano gli auguri sui social.

È nata lo scorso 14 agosto Imagine Fiordispino, la secondogenita della coppia formata da Stash, cantante 34enne e frontman dei The Kolors, e Giulia Belmonte, 27enne, modella e influencer. La coppia ha voluto celebrare il primo mese di vita della figlia con un post sui social, in cui si vedono alcune foto della piccola. La tenera dedica della mamma ad accompagnare la foto: “1 mese di Imagine“. Sotto al post, il cantante napoletano risponde: “A vita mia!!!“. I due sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha infatti già un’altra figlia, Grace, nata il 3 dicembre 2020.

Le critiche alla coppia per il nome Imagine

Non era stata accolta benissimo sui social la decisione della coppia di chiamare la loro secondogenita Imagine. Il nome è un omaggio alla famosissima canzone di John Lennon, artista a cui la coppia è particolarmente legata, ma per molte persone è troppo particolare e di cattivo gusto. Sui social erano anche arrivati a paragonarlo al nome della figlia di Levante, anche questo fortemente criticato: Alma Futura.

Un utente su twitter aveva infatti scritto: ““Quando pensi che nome peggiore di Alma Futura non possa essere partorito ecco che arriva Stash che supera il primato chiamando sua figlia Imagine Fiordispino”. Stash e Giulia Belmonte non hanno mai replicato alle critiche sul nome della loro bambina, probabilmente troppo occupati a godersi la gioia di essere nuovamente genitori.

