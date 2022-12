Mara Venier è risultata positiva al Covid e per questo potrebbe non essere presente nella puntata di Natale di Domenica In.

A Viva Rai2! Rosario Fiorello ha annunciato che Mara Venier è risultata positiva al Coronavirus. Le condizioni della conduttrice non sarebbero state buone neanche nei giorni scorsi, ma l’esito positivo del tampone mette definitivamente a rischio la sua partecipazione alla puntata di Natale di Domenica In (che avrebbe dovuto essere registrata nella giornata del 23 dicembre). La conduttrice al momento sarebbe stabile e sarebbe seguita da alcuni specialisti.

Mara Venier

Mara Venier positiva a Covid-19

La puntata di Natale di Domenica In è a rischio e al momento non è dato sapere se la conduttrice Mara Venier riuscirà a prendervi parte quantomeno in collegamento da remoto.

La notizia è stata annunciata da Rosario Fiorello e per ora nessuno nello staff della conduttrice ha rotto il silenzio svelando come andranno le cose. Mara Venier – stando a quanto riporta Adnkronos – presenterebbe una “sintomatologia complessa” e per questo sarebbe seguita da alcuni specialisti. Già nei giorni scorsi la conduttrice aveva fatto presente di avere alcuni sintomi influenzali e in tanti tra i fan sono ora impazienti di saperne di più sul suo stato di salute.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG